2019-01-22T09:38:11+03:00
Происшествия

В Москве из-за пожара эвакуировали студентов общежития РГСУ

На улице временно оказались около 1 тысячи человек
Татьяна СЫКОВА
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Причину возгорания выясняет МЧСПричину возгорания выясняет МЧСФото: Артем КИЛЬКИН
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Сообщение о пожаре в общежитии Российского государственного социального университета поступило рано утром 22 января. Из здания по улице Плещеева, 15В на севере столицы эвакуировали персонал и студентов – всего около 1000 человек. Площадь возгорания составила всего один квадратный метр и его оперативно ликвидировали. После того, как прошло задымление коридоров, студентам разрешили вернуться в свои комнаты, чтобы переодеться и взять все необходимое перед занятиями.

Пожар был потушен до того, как на место прибыли пожарные расчеты, сообщет ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского главка МЧС. Причина возгорания выясняется. По факту ЧП в студенческом общежитии проводят проверку.

Напомним, в столичное общежитие РГГРУ пришлось вызывать спецназ Росгвардии, так как горстка дерзких студентов из Ингушетии держала в страхе весь район. При обысках у студентов нашли пистолеты, прокурорские корочки и удостоверения мастеров спорта.

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