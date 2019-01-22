В Москве из-за пожара эвакуировали студентов общежития РГСУ

СЕГОДНЯ 09:38 2019-01-22T09:38:11+03:00

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Сообщение о пожаре в общежитии Российского государственного социального университета поступило рано утром 22 января. Из здания по улице Плещеева, 15В на севере столицы эвакуировали персонал и студентов – всего около 1000 человек. Площадь возгорания составила всего один квадратный метр и его оперативно ликвидировали. После того, как прошло задымление коридоров, студентам разрешили вернуться в свои комнаты, чтобы переодеться и взять все необходимое перед занятиями.

Пожар был потушен до того, как на место прибыли пожарные расчеты, сообщет ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского главка МЧС. Причина возгорания выясняется. По факту ЧП в студенческом общежитии проводят проверку.

Напомним, в столичное общежитие РГГРУ пришлось вызывать спецназ Росгвардии, так как горстка дерзких студентов из Ингушетии держала в страхе весь район. При обысках у студентов нашли пистолеты, прокурорские корочки и удостоверения мастеров спорта.