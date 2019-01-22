2019-01-22T09:39:40+03:00
Политика

Более 70% японцев не верят в успех переговоров о мирном договоре с РФ

Что же касается Курильских островов, то многие граждане этой азиатской страны согласны на передачу им только Шикотана
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Большинство японцев не верит в успех переговоров с РоссиейБольшинство японцев не верит в успех переговоров с РоссиейФото: REUTERS
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Большинство японцев (72%) не верит в то, что Токио и Москва смогут договориться о заключении мирного соглашения. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телевизионным холдингом Fuji TV и газетой Sankei Shimbun.

Между тем, согласно результатам исследования издания Asahi Shimbun, такой точки зрения придерживаются лишь 43% респондентов. Более того, многие японцы (38%) согласны на передачу им только Шикотана с прилегающими к нему мелкими необитаемыми островами.

Что же касается южной части Курил, Кунашире и Итурупе, то опрошенные рассчитывают на налаживание здесь совместной хозяйственной деятельности при сохранении самих территорий в составе России. С другой стороны, 40% респондентов не согласны на такой исход событий и считают, что Токио должен требовать все острова этой группы.

Напомним, что в этот вторник, 22 января, в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Накануне напряженных переговоров двух политиков "КП" обсудила проблему Курильских островов и подписание мирного договора с известным писателем и публицистом Николаем Стариковым.

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