2019-01-22T10:18:04+03:00
Происшествия

На юге Индонезии за сутки произошло два землетрясения

Также подземные толчки были зафиксированы в Таджикистане
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6Фото: REUTERS
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Во вторник, 22 января, на территории Индонезии произошло два землетрясения. В обоих случаях подземные толчки были зафиксированы близ южного берега острова Сумба.

Сначала магнитуда землетрясения составляла 6 баллов, однако позже увеличилась до 6,6. Согласно данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр второй волны подземных толчков, зафиксированных в 08:10 по мск, находился примерно в 60 км к югу от острова Сумба. По интенсивности колебаний сейсмособытие оценивается как "опустошительное".

В то же время землетрясение произошло и на территории Таджикистан. Толчки были зафиксированы в 9:33 по местному времени в 10 км к востоку от Душанбе. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Геофизическую службу страны, интенсивность подземный колебаний в эпицентре составила 4 балла, в Душанбе - чуть более 3.

Сообщений о жертвах и разрушениях в обоих случаях пока не поступало.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце сентября 2018 года в Индонезии уже случалось землетрясение. Тогда толчки были настолько мощными, что спровоцировали разрушительное цунами. Жертвами стихийного бедствия стали несколько тысяч человек.

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