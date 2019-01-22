Минтруд России назвал самые востребованные профессии 2018 года

СЕГОДНЯ 11:02 2019-01-22T11:04:11+03:00

По итогам 2018 года самыми востребованными стали профессии в сфере образования и бухгалтерского учета Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Оказалось, что больше всего работодатели нуждались в бухгалтерах и педагогах

Изменить размер текста: A A

Самыми востребованными профессиями в России по итогам 2018 года оказались те, что связаны с образованием и бухгалтерским учетом. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда со ссылкой на данные аналитической системы мониторинга профессионально-квалификационной сферы.

Уточняется, что сведения были собраны Всероссийским научно-исследовательским институтом труда совместно с РЭУ им Г.В. Плеханова. В качестве источников использовались сайты, издания и другие ресурсы для поиска работы.

Анализ полученных данных показал, что чаще всего в 2018 году работодатели искали бухгалтеров — 130 802 вакансии по сравнению с 100 684 в 2017-м.

Также популярностью пользовались педагоги профессионального обучения, основного и дополнительного образования. Специалисты обнаружили 100 834 соответствующих запросов при 114 032 в 2017 году. При этом зачастую работодатели нуждались именно в педагогах дошкольного образования — 96 171 вакансий (135 822 в 2017-м).

Названы самые востребованные профессии 2018 года в России

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков позитивно оценил такую статистику. Особенно его порадовала высокая востребованность бухгалтеров, поскольку это свидетельствует о том, что рынок труда понимает необходимость наличия специалистов, способных контролировать, организовывать и вести учёт финансовых операций.

"Это говорит о том, что всё больше создаётся предприятий, бизнеса, какие-то организации выходят из тени. Труд же преподавателя, к сожалению, до сих пор остаётся недооценённым, низкооплачиваемым, поэтому в этой сфере создаётся дефицит педагогов", — цитирует телеканал RT Щербакова.

Ранее сайт kp.ru публиковал также список самых высокооплачиваемых профессий на начало 2019 года.