Сервис по поиску работы Superjob отказался от раздела «образование»

СЕГОДНЯ 12:02 2019-01-22T12:02:32+03:00

Теперь эта строка не заполняется работодателями, которые ищут сотрудников

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Работодатели, которые ищут сотрудников с помощью сервиса Superjob теперь не будут указывать в требованиях наличие образования. Администрация сайта приняла решение отказаться от данной графы при размещении вакансий.

-Теперь отсутствие образования определенного типа больше не препятствие для поиска работы, — объясняют в пресс-службе рекрутинговой фирмы.

В большинстве случаев работодатель смотрит не на уровень образования, а на истинные умения и опыт кандидата. Ценятся работники, которые уже имеют наработанные связи и понимают специфику области, где хотят трудиться.

Графа «образование» не будет исключена вовсе, она останется для соискателей, которые размещают свое резюме. Люди будут указывать какие учебные заведения они закончили.

- Естественно, необходимость высшего образования и так ясна по названиям некоторых вакансий — это инженеры, врачи и другие специальности, — цитирует ФАН слова представителей Superjob.

Сайт kp.ru сообщал, что самыми востребованными профессиями в России по итогам 2018 года оказались те, что связаны с образованием и бухгалтерским учетом