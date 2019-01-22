2019-01-22T13:32:17+03:00
Общество

Евросоюз посмертно исключил Иосифа Кобзона из санкционного списка

«Реабилитация» наступила спустя четыре месяца после смерти артиста
Татьяна СЫКОВА
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Иосифа Давыдовича считали одним из главных врагов на Западе и на Украине.Иосифа Давыдовича считали одним из главных врагов на Западе и на Украине.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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22 января из базы данных ЕС исключили Иосифа Кобзона. Речь идет о гражданах России, которые входят в санкционный список из-за событий на Украине. Популярного в России артиста, который ездил на Донбасс и открыто поддерживал местное население в борьбе за независимость от украинского правительства, решили исключить из списка посмертно.

Напомним, певец и государственный деятель ушел из жизни 30 августа в возрасте 80 лет. Евросоюзу понадобилось более четырех месяцев на то, чтобы осознать, что Иосиф Давыдович больше не представляет угрозу.

«После смерти указанного лица Совет считает, что запись в его отношении должна быть исключена из приложения к постановлению от 2014 года», - сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Напомним, скандальный список появился в 2014 году, как реакция Евросоюза на присоединение Крыма к России и конфликт на Донбассе. Кобзон попал в круг лиц, которых в ЕС посчитали ответственными за дестабилизацию ситуации на Украине.

Иосиф Кобзон долгие годы являлся депутатом Госдумы РФ. Он занимался благотворительностью, а также миротворческой деятельностью на Кавказе. Будучи уроженцем Донбасса, он говорил, что Украина, где начал процветать фашисткий режим, для него перестала существовать. Из-за его резкой позиции Кобзону был запрещен въезд на территорию соседнего государства.

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