Самолет с футболистом "Кардиффа" на борту исчез с радаров над проливом Ла-Манш

СЕГОДНЯ 14:03 2019-01-22T14:03:31+03:00

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Вечером в понедельник, 22 января, в районе Нормандских островов над Ла-Маншем пропал небольшой пассажирский самолет, на борту которого находился 28-летний аргентинский нападающий клуба "Кардифф" Эмилиано Сала.

Объект полностью исчез с радаров примерно за час до ожидаемого прибытия в аэропорт. В этот момент он находился в 20 км к северу от острова Гернси. Известно, что судно летело из Нанта в Кардифф. На борту находились два человека.

Тем же вечером на поиски самолета были отправлены вертолеты британской и французской береговой охраны, а также спасательные катера, однако ночью около 2:00 по местному времени операцию пришлось прервать из-за ухудшения погодных условий и снижения видимости. Она продолжилась во вторник рано утром.

По данным AFP, во французской полиции придерживаются версии, согласно которой самолет потерпел крушение. О судьбе футболиста и пилота пока ничего неизвестно.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в январе авиакатастрофа случилась также в небе над Японским морем. Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись во время выполнения маневров. Одному из летчиков удалось спастись, двое погибли.