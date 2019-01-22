Самолет из Сургута, экстренно изменивший курс, приземлился в Ханты-Мансийске

СЕГОДНЯ 14:28 2019-01-22T14:41:22+03:00

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Boeing-737 авиакомпании «Аэрофлот» совершил незапланированную посадку в Ханты-Мансийске. По имеющимся данным, 41-летний пассажир уже в воздухе потребовал изменить курс и лететь в Афганистан.

По данным сервиса FlightRadar24 лайнер развернулся на границе ХМАО и Свердловской области. Не теряя высоту, самолет направился в обратную сторону. Напомним, лайнер вылетел 22 января в 13.00 из Сургута. В 16.20 он должен был приземлиться в аэропорту Шереметьево в Москве.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, мужчина может быть психически нездоров. По предварительным данным, он неоднократно задерживался за административные нарушения, совершенные в нетрезвом состоянии.

Рейс SU1515 «Сургут – Москва» сел на взлетно-посадочную полосу аэропорта Ханты-Мансийска в 14.18 по московскому времени, после чего подъехал к терминалу, пишет РИА Новости. По имеющимся данным, в салоне лайнера находились 75 человек, в том 5 детей и 7 членов экипажа.

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