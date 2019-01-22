2019-01-22T15:19:54+03:00
Происшествия

Причина крушения Ту-22М3 в Мурманской области: самолет попал в снежный заряд

В Минобороны РФ рассказали о причинах крушения Ту-22М3 в Мурманской области
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Самолет потерпел крушение при заходе на посадку. ФОТО Егор Алеев ТАСССамолет потерпел крушение при заходе на посадку. ФОТО Егор Алеев ТАСС
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Причиной крушения Ту-22М3 в Мурманской области стало попадание бомбардировщика в так называемый снежный заряд - кратковременный и интенсивный снегопад, сопровождающийся шквалистым ветром. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что военный самолет разбился днем во вторник, 22 января, при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске. Авиакатастрофа произошла около 13:40 по мск. В момент инцидента на борту находились четыре человека.

"После выполнения планового учебно-тренировочного полета при попадании в снежный заряд совершил жесткую посадку самолет Ту-22М3. В результате жесткого касания взлетной полосы воздушным судном произошло его разрушение", - сообщили в Минобороны.

При этом, как уточняет ТАСС со ссылкой на ведомства, в момент крушения на борту самолета не было боекомплектов.

На данный момент известно, что выжить при жесткой посадке удалось лишь двоим членам экипажа - командиру и штурману. Их направили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Другие два человека погибли.

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