В Кремле стартовала встреча Абэ и Путина

СЕГОДНЯ 15:08 2019-01-22T15:15:06+03:00

Президент России выразил уверенность, что визит японской делегации во главе с Абэ будет плодотворным [видеотрансляция]

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Во вторник, 22 января, в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Путин обратился к Абэ как к старому другу. «Спасибо, что принял приглашение и завернул в Москву» - передает обращение президента России к японскому премьер-министру спецкор Комсомольской Правды.

«Можем подвести определённые итоги: движение есть. Надеюсь, и этот визит столь представительной японской делегации во главе с тобой принесёт свои плоды», — продолжил Путин свое дружеское обращение к Абэ.

Встреча Путина и Абэ.

Синдзо Абэ выразил благодарность за гостеприимство и сообщил, что японская сторона хотела бы на сегодняшний встречи желает обсудить двусторонние отношения, в том числе такие сложные вопросы как заключение мирного договора и обеспечение безопасности.

Стоит отметить, что Синдзо Абэ еще в понедельник, 21 января, прибыл в Москву с официальным визитом. Вместе с ним в российскую столицу прилетела и его супруга Акиэ.

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