2019-01-22T16:40:44+03:00
Происшествия

Уголовное дело возбудили после захвата самолета Сургут-Москва

В настоящее время захватчик воздушного судна задержан
Дарья ИВАШКИНА
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Уголовное дело возбудили после захвата самолета Сургут-МоскваУголовное дело возбудили после захвата самолета Сургут-МоскваФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Следственном комитете России (СКР) прокомментировали ситуацию с захватом самолета Сургут-Москва. Как стало известно, правоохранители уже возбудили уголовное дело по части 2 статьи 211 УК РФ («угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия»).

Также в СКР рассказали, что произошло на борту авиалайнера, который ранее во вторник, 22 января, был вынужден сесть в аэропорту Ханты-Мансийска. Так, выяснилось, что один из пассажиров воздушного судна, будучи в состоянии алкогольного опьянения, прорвался в кабину пилотов во время полета и потребовал изменить курс на Афганистан. В итоге экипаж и принял решение совершить экстренную посадку в Ханты-Мансийске.

В настоящее же время захватчик уже задержан. Им оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута.

«На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте СКР.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее во вторник на борту самолета, следовавшего в Москву из Сургута, произошла нештатная ситуация, после чего лайнер был перенаправлен в Ханты-Мансийск, где чуть позже и совершил вынужденную посадку.

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