Объявлены номинанты на кинопремию «Оскар-2019»

СЕГОДНЯ 17:53 2019-01-22T18:15:56+03:00

В этом году Оскаров раздадут 24 февраля в Лос-Анджелесе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Церемония награждения лауреатов «Оскар-2019» пройдет в феврале в Лос-Анджелесе

Изменить размер текста: A A

Американская киноакадемия объявила номинантов премии «Оскар». 91-я церемония вручения наград за заслуги в области кинематографа за 2018 год состоится 24 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе.

Самое большое количество номинаций в этом году получили такие картины как: «Фаворитка», «Черный клановец» и режиссерский дебют голливудского актера Бренли Купера «Звезда родилась».

За победу в номинации лучший фильм поборятся: «Черная пантера», «Зеленая книга», «Богемская рапсодия», «Звезда родилась», «Черный клановец», «Рома», «Фаворитка» и «Власть».

Черный клановец Русский трейлер (2018).Черный клановец 2018 года

На награду за режиссуру претендуют: Йоргос Лантимос «Фавориткой», Павел Павликовский («Холодная война»), Альфонсо Куарон («Рома»), Адам Маккей («Власть»), Спайк Ли («Черный клановец»).

Рома (2018). Трейлер .

Лучшим актером может стать: Брэдли Купер («Звезда родилась»), Итан Хоук («Дневник пастыря»), Уиллем Дефо («На пороге вечности»), Кристиан Бэйл («Власть»), Рами Малек за «Богемскую рапсодию», Вигго Мортенсен («Зеленая книга»).

Звезда родилась Русский трейлер (2018).Русский трейлер фильма Звезда родилась

В номинации лучшая актриса представлены: Гленн Клоуз («Жена»), Оливия Колман («Фаворитка»), Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»), Ялица Апарисио («Рома») и Леди Гага за «Звезда родилась».

Фаворитка (2019). Русский трейлер

В категории «Лучший полнометражный анимационный фильм» выдвинуты: «Суперсемейка 2», «Человек-паук: Через вселенные», «Ральф против интернета», «Остров собак» и«Мирай из будущего».

Полный список всех номинантов