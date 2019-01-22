2019-01-22T20:47:01+03:00
В мире

Генсек Совета Европы заявил о кризисе в организации из-за ситуации с Россией

Турбьерн Ягланд призвал разработать план на тот случай, если РФ не возобновит выплату членских взносов в СЕ
Дарья ИВАШКИНА
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Генсек Совета Европы Турбьерн ЯгландГенсек Совета Европы Турбьерн ЯгландФото: REUTERS
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Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд заявил, что лишение РФ голоса в Парламентской ассамблее привело к кризису в организации. При этом, как заметил политик, ПАСЕ так и не добилась того, чего хотела добиться, когда вводила ограничения в отношении российской делегации.

«Лишение российской делегации прав в этой ассамблее не привело к возвращению Крыма Украине и не способствовало улучшению ситуации с правами человека в России. Это спровоцировало кризис внутри организации», - приводит слова Ягланда Reuters.

Также генсек СЕ заявил о необходимости разработать план на тот случай, если к июню РФ не возобновит выплату членских взносов в Совет Европы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в 2014 году из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией делегацию нашей страны лишили права голоса в ПАСЕ и запретили ей участвовать в работе руководящих органов ассамблеи.

Между тем Россия - один из основных плательщиков в бюджет СЕ, поэтому когда в 2017 году Москва приостановила выплату своего взноса в организацию, в Совете Европы возник финансовый кризис.

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