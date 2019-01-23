Сирия грозит Израилю ответным ударом по аэропорту Тель-Авива

СЕГОДНЯ 02:54 2019-01-23T02:59:33+03:00

В Дамаске требуют от Совбеза ООН принять меры в связи с израильской агрессией

Изменить размер текста: A A

Власти Сирии могут нанести ответный удар по аэропорту Тель-Авива в ответ на агрессию Израиля. Такое заявление сделал постоянный представитель САР в ООН Башар аль-Джаафари.

Он отметил, что Совет Безопасности ООН должен предпринять меры в связи с ударами израильской армии по сирийской территории.

"Либо настало время Совету Безопасности принять меры, необходимые для прекращения регулярных израильских нападений на сирийские территории, либо Сирии нужно привлечь внимание тех, кто создает войны в этом Совете, реализовав свое законное право защищаться и ответить на израильскую атаку по международному аэропорту Дамаска симметрично, ударив по аэропорту Тель-Авива", - сказал Джаафари.

По его словам, МИД Сирии регулярно направляет письма генсеку ООН и в Совбез с требованием осудить авиаудары Израиля по САР и принять меры для их прекращения, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, в ночь на 21 января Армия обороны Израиля нанесла ракетные удары по Сирии. В сообщении армейской пресс-службы говорится, что цель атаки – иранские подразделения сил специального назначения «Аль-Кудс» на сирийской территории.