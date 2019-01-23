2019-01-23T07:45:35+03:00
В мире

Аэропорт Ньюарка возобновил работу, приостановленную из-за дронов

Беспилотники были замечены над частной воздушной гаванью на высоте около 1 тысячи метров
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дроны нарушили работу аэропорта Ньюарк в Нью-ДжерсиДроны нарушили работу аэропорта Ньюарк в Нью-ДжерсиФото: REUTERS
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Работа аэропорта американского города Ньюарк штата Нью-Джерси была временно приостановлена из-за сообщений о нескольких беспилотниках, находящихся близ воздушной гавани. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального управления гражданской авиации США.

Как сообщает газета The New York Times со ссылкой на данные ведомства, два дрона были замечены над частным аэропортом Тетерборо, расположенным недалеко от аэропорта Ньюарка, на высоте около 1 тысячи метров. К настоящему моменту воздушное сообщение полностью восстановлено.

"Работа международного аэропорта в Ньюарке возобновлена после того, как ФАУ временно приостановило посадку из-за сообщений об активности беспилотников к северу от аэропорта ранее этим вечером", - сообщили в воздушной гавани.

Отмечается, что представители аэропорта тесно сотрудничают с ФАУ и другими ведомствами, расследующими данный инцидент.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в январе неопознанный летательный аппарат был замечен также в аэропорту Хитроу.

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