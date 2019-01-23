2019-01-23T09:15:44+03:00
Политика

Спецслужбы США видят угрозу в расширении влияния России

Авторитет Москвы на международной арене продолжает расти, а это может подорвать интересы Вашингтона во многих регионах мира
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Спецслужбы США увидели опасность в расширении влияния РоссииСпецслужбы США увидели опасность в расширении влияния РоссииФото: REUTERS
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Россия прикладывает всё больше усилий для расширения своего влияния и увеличения авторитета на международной арене, что может подорвать интересы Соединенных Штатов во многих регионах мира. Об этом говорится в новой стратегии директора национальной разведки США Дэниела Коутса.

"Усилия России, направленные на увеличение влияния и авторитета, вероятно, продолжатся и могут вступить в противоречие с целями и приоритетами США во многих регионах", - сообщается в тексте документа.

Там же среди главных вызовов для Вашингтона упоминается военная модернизация Китая и его стремление к доминированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Американцы считают, что вместе Москва и Пекин способны воспользоваться изменениями в "стратегической обстановке" в собственных интересах. Речь идет, в частности, об ослаблении сложившегося после Второй мировой войны международного порядка, уменьшении роли западных демократических идеалов, изменениях в глобальной экономике, гонке вооружений в космосе и создании новых технологий.

Однако, если, по мнению Коутса, с Китаем еще как-то можно работать по вопросам, представляющим общие интересы, например, по денуклеаризации КНДР, то про Россию ничего подобного не говорится, уточняет агентство Bloomberg.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Соединенных Штатах уже высказывали опасения относительно упрочнения отношений между Пекином и Москвой. В СМИ озвучивалась версия, согласно которой наши страны могут объединиться в так называемую "Восточную Антанту", способную оказать сопротивление Вашингтону и НАТО.

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