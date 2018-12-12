2018-12-12T11:59:03+03:00
Политика

Американские СМИ опасаются создания "Восточной Антанты"

В США отмечают, что отношения России и Китая становятся все прочнее, несмотря на разногласия
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В США Россию и Китай заподозрили в создании «Восточной Антанты»В США Россию и Китай заподозрили в создании «Восточной Антанты»Фото: Роман ЗЛОБИН
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Россия и Китай продолжают устанавливать все более прочные связи, формируя настоящую "Восточную Антанту", способную оказать сопротивление США и НАТО. К такому выводу пришел обозреватель американской газеты The Hill Джефф Хоун.

По его мнению, между Пекином и Москвой стоит множество разногласий, таких как территориальные споры, соперничество за влияние в Центральной Азии и историческая враждебность, однако, несмотря на это, стороны продолжают активно сближаться.

Журналист считает, что Китай и Россию объединяет противостояние Соединенным Штатам. В последнее время эти две страны часто проводят совместные учения, обмениваются экономическими инвестициями. Хоун пишет о том, что на фоне жестких американских санкций и торговой войны Пекин склонен больше доверять своему соседу, который, по крайне мере, имеет схожие интересы.

"Обе страны - бывшие имперские державы, которые считают себя жертвами продолжительных периодов национального унижения, навязанного им западными державами. Если принимать это во внимание, то желание России и Китая сотрудничать начинает приобретать смысл", - говорится в статье.

При этом автор материала призывает западные страны поскорее обратить внимание на это пока еще недостаточно прочный союз, мощь которого продолжает увеличиваться.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале 2018 года журналисты "Комсомольской правды" решились на отчаянное путешествие по пограничным городам России и Китая, чтобы понять, чем же наши народы так отличаются.

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