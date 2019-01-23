2019-01-23T09:27:44+03:00
В мире

Полиция Японии арестовала двух израильтян за контрабанду 4 тонн золота

Мужчины вывозили драгоценный материал из Гонконга в ящиках с автомобильными запчастями
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Контрабанду задержали в токийском аэропорту НаритаКонтрабанду задержали в токийском аэропорту НаритаФото: REUTERS
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Полиция Японии арестовала двух граждан Израиля, которые подозреваются в незаконном ввозе на территорию страны порядка четырех тонн золота на общую сумму около 20 млрд иен (почти 183 млн долларов).

По версии правоохранителей, мужчины занимались контрабандой с 2017 года. Они закупали золото в Гонконге, а после просто прятали его в ящиках с автомобильными запчастями и ввозили через токийский международный аэропорт Нарита.

Известно, что махинации проводились на менее 50 раз. Причем все это время мошенники официально являлись владельцами небольших частных компаний в Токио, где и проживали на постоянной основе, передает телеканал NHK,

Сайт kp.ru писал о том, что еще одних контрабандистов задержали в прошлом году в японском Хакодатэ. Преступницами оказались три женщины, которые перевозили золото в бюстгальтерах со скрытыми карманами.

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