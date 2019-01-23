2019-01-23T14:15:43+03:00
Политика

Песков: общение Путина и Эрдогана закончится совсем поздно вечером

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что вторая часть встречи будет посвящена сирийскому вопросу, рассмотренному «через призму русско-турецких отношений»
Елена Гильманова
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Песков сообщил, что вторая половина сегодняшнего дня главы государств будут обсуждать российско-турецким отношенияПесков сообщил, что вторая половина сегодняшнего дня главы государств будут обсуждать российско-турецким отношенияФото: REUTERS
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что переговоры глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана могут затянуться до позднего вечера, а рабочий график президента «уйдет в ночь».

Песков сообщил, что вторая половина сегодняшнего дня главы государств будут обсуждать российско-турецким отношения, в том числе планируется обсудить ситуацию в Сирии.

«Вторая половина дня у президента будет посвящена российско-турецким отношениям и в значительной части через призму российско-турецких отношений – сирийским делам», — заявил он.

По словам Пескова, Путин и Эрдоган «сначала уединятся и проведут беседу с глазу на глаз, а затем общение продолжится в формате рабочего завтрака с российской и турецкой делегациями». В заключение главы двух государств проведут пресс-конференцию, на которой сделают официальные заявления и ответят на вопросы журналистов.

«Можно предположить, что это общение закончится совсем поздно вечером, хотя после этого у Путина пара внутренних рабочих встреч запланирована. Скорее всего, уйдет с работы, что называется, уйдет в ночь», - заключил пресс-секретарь.

Отметим, что вопрос с ситуацией в Сирии Эрдоган и Путин обсуждали неоднократно. Так, ранее kp.ru писал, что в ходе переговоров на саммите G20 в Буэнос-Айресе Эрдоган предложил Путину созвать еще одну встречу по ситуации в сирийской провинции Идлиб.

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