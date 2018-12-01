2018-12-01T20:52:30+03:00
В мире

Эрдоган предложил Путину провести еще один саммит по ситуации в сирийском Идлибе

Обстановка в провинции арабской республике остается напряженной из-за продолжающейся активности террористических организаций
Денис СУХОВ
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Эрдоган предложил Путину провести еще один саммит по ситуации в сирийском ИдлибеЭрдоган предложил Путину провести еще один саммит по ситуации в сирийском ИдлибеФото: REUTERS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе предложил созвать еще одну встречу по ситуации в сирийской провинции Идлиб.

«Я хотел бы отметить недавно прошедший саммит по Идлибу, который состоялся в Стамбуле, в котором приняли участие четыре заинтересованные страны (Россия, Турция, Франция, ФРГ). И на котором мы обсудили шаги, которые нужно предпринять для решения проблемы», - заявил Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что «было бы правильно» провести еще одну подобную встречу, и предложил обсудить ее возможный формат.

В середине сентября Путин и Эрдоган провели в Сочи встречу, посвященную ситуации в Идлибе. Тогда лидеры условились воздержаться от проведения военных операций в этой сирийской провинции, чтобы избежать жертв среди местного мирного населения. В то же время предполагалось, что в регионе будет создана демилитаризованная зона, свободная от боевиков, в то время как Анкара проконтролирует процесс их разоружения.

В октябре Идлиб снова был на повестке дня, на этот раз уже четырехстороннего саммита в Стамбуле. Несмотря на предпринимаемые мирные инициативы, террористические группировки Идлиба продолжают обстрелы из демилитаризованной зоны, в том числе с применением химического оружия, провоцируя лояльные Дамаску силы на ответные меры.

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