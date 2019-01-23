Сайт Headhunter тоже планирует удалить графу «Образование»

СЕГОДНЯ 17:18 2019-01-23T17:18:44+03:00

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Компания Headhunter вслед за порталом Superjob подтвердила свое намерение отказаться от графы «Образование» на сайте по поиску работы. Специалисты интернет-рекрутмента отмечают, что создадут систему оценки знаний соискателя без указания учебного заведения, которое он закончил. Аналогичная процедура будет принята сайтом Superjob.

- Headhunter разрабатывает систему оценки навыков без сведений об образовании. В будущем мы также готовы отказаться от графы образование в резюме, но только в тех сферах и профессиях, где это релевантно, - сказал телеканалу «360» руководитель пресс-службы сайта Александр Джабаров.

Сейчас в мире отмечается глобальный тренд на снижение ценности образования, в Росси он пока менее заметен. Но надо признать, что все чаще работодатели оценивают не учебное заведение, которое за плечами у соискателя, а его реальный опыт и способности ориентироваться в желаемой профессиональной сфере.

- Сведения об образовании будут присутствовать в некоторых профессиях, где этот показатель является ключевым. Есть целый ряд профессий, например, медицинских, инженерных, строительных, где сведения об образовании являются определяющими для работодателя при поиске сотрудника. Для таких работодателей отсутствие сведений об образовании лишь усложнит поиск, — отметил Джабаров