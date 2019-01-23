В Казахстане депутаты предложили переименовать страну
Представитель нижней палаты парламента Казахстана Азат Перуашев выступил с инициативой переименования страны с с Республики Казахстан на Казахскую республику.
- Предлагаем рассмотреть вопрос о возвращении нашей стране официального наименования - Казахская республика.Переименование республики даст импульс для единства и дружбы граждан Казахстана всех национальностей, - подчеркнул депутат.
Перуашев также отметил, что такую инициативу выдвинул президент Казахстана Нурсултан Назарбаев еще пять лет назад, сообщает "ТАСС".
- Считаем, что пришло время для практической реализации предложений Елбасы [лидера нации], - подытожил Перуашев.
По словам Перуашева, предлагаемое им новое официальное название государства следует использовать наряду с устоявшемся названием - Казахстан.
Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что в июне прошлого года Афины и Скопье подписали договор о переименовании Македонии. Соглашение призвано урегулировать давний спор между Грецией и бывшей югославской республикой.