В Казахстане депутаты предложили переименовать страну

СЕГОДНЯ 17:49 2019-01-23T18:24:28+03:00

Инициативу, касающуюся переименования Казахстана, пять лет назад выдвинул Нурсултан Назарбаев Фото: ТАСС

В правительстве считают, что данное решение "даст импульс для единства и дружбы граждан страны всех национальностей"

Изменить размер текста: A A

Представитель нижней палаты парламента Казахстана Азат Перуашев выступил с инициативой переименования страны с с Республики Казахстан на Казахскую республику.

- Предлагаем рассмотреть вопрос о возвращении нашей стране официального наименования - Казахская республика.Переименование республики даст импульс для единства и дружбы граждан Казахстана всех национальностей, - подчеркнул депутат.

Перуашев также отметил, что такую инициативу выдвинул президент Казахстана Нурсултан Назарбаев еще пять лет назад, сообщает "ТАСС".

- Считаем, что пришло время для практической реализации предложений Елбасы [лидера нации], - подытожил Перуашев.

По словам Перуашева, предлагаемое им новое официальное название государства следует использовать наряду с устоявшемся названием - Казахстан.

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что в июне прошлого года Афины и Скопье подписали договор о переименовании Македонии. Соглашение призвано урегулировать давний спор между Грецией и бывшей югославской республикой.