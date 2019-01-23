СЕГОДНЯ 19:48 2019-01-23T19:48:10+03:00

Самый маленький автомат в мире продемонстрировали в видео на YouTube Фото: SIG SAUER

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Компания по производству оружия Sig Sauer показала на видео компактный мини-автомат под названием MPX Copperhead.

Эксперты разработали оружие в двух вариантах - для гражданского и военного использования. В одном случае оружие служит как пистолет.В варианте для военных и сотрудников полиции создатели предусмотрели несколько дополнительных опций, например, возможность использовать глушитель, а также менять режим стрельбы.

Длина такого необычного оружия всего 37 сантиметров. Вес - два килограмма, калибр патрона - девять миллиметров.

В ближайшее время автомат поступит на рынок по цене 1600 долларов, сообщает РИА Новости.

Самый маленький автомат в мире.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в декабре прошлого года "Калашников" приступил к серийным поставкам автомата АК-12 для российской армии. 20 декабря было отгружено 2500 устройств.