2019-01-23T19:48:10+03:00
Общество

Самый маленький автомат в мире продемонстрировали в видео на YouTube

Длина необычного оружия всего 37 сантиметров [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Самый маленький автомат в мире продемонстрировали в видео на YouTube Фото: SIG SAUERСамый маленький автомат в мире продемонстрировали в видео на YouTube Фото: SIG SAUER
Изменить размер текста:

Компания по производству оружия Sig Sauer показала на видео компактный мини-автомат под названием MPX Copperhead.

Эксперты разработали оружие в двух вариантах - для гражданского и военного использования. В одном случае оружие служит как пистолет.В варианте для военных и сотрудников полиции создатели предусмотрели несколько дополнительных опций, например, возможность использовать глушитель, а также менять режим стрельбы.

Длина такого необычного оружия всего 37 сантиметров. Вес - два килограмма, калибр патрона - девять миллиметров.

В ближайшее время автомат поступит на рынок по цене 1600 долларов, сообщает РИА Новости.

Самый маленький автомат в мире.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в декабре прошлого года "Калашников" приступил к серийным поставкам автомата АК-12 для российской армии. 20 декабря было отгружено 2500 устройств.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белом доме не знают, одобрит ли Дональд Трамп завершение шатдауна по схеме сената
Тайип Эрдоган заявил о гибели 16 турецких моряков во время инцидента в Черном море
В Ивановской области более 2 тысяч человек остались без тепла
Министр МВД России посетил Кабардино-Балкарскую Республику
В 2018 году Украина не пустила в страну более 6 тысяч россиян
Меркель: Германия продолжит поставки российского газа
Павел Шаповалов заявил о своей причастности к терактам 11 сентября в США
Проверки не подтвердили голодные обмороки у детей в школах Кузбасса
В российском правительстве прекратили обсуждать рост тарифов на электроэнергию для населения
Япония надеется найти пути экономического роста на саммите "большой двадцатки"
В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана
В Казахстане депутаты предложили переименовать страну
Ирландия приняла меры для смягчения возможных отрицательных последствий от Brexit
Германия призвала Россию сохранить ДРСМД
Сайт Headhunter тоже планирует удалить графу «Образование»
Нетаньяху назвал Иран главным врагом
Умер Валерий Никонов - известный советский кинооператор
Павла Шаповалова арестовали на два месяца за попытку угнать самолет "Сургут-Москва"
Российские инженеры построили беспилотник, способный летать в снег и ветер
В ЕС подняли вопрос о создании собственных космических сил
Начальника полиции города Чехова допрашивают по делу о превышении полномочий
Украина вышла из трех соглашений в рамках СНГ
В Сирию за прошедшие сутки вернулось более тысячи беженцев