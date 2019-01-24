Армения стала первым зарубежным покупателем российских автоматов АК-12

СЕГОДНЯ 05:27 2019-01-24T05:27:17+03:00

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Армения стала первым иностранным государством, заключившим с Россией контракт на поставку новейших автоматов АК-12. Об этом сообщил гендиректор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев.

"Пока мы готовим небольшую партию, в которой около 50 автоматов. Они посмотрят, попробуют его в деле, и, надеемся, продолжат закупать", - сказал он в интервью газете "Коммерсантъ".

По словам Дмитриева, "Калашников" ведет переговоры со всеми силовыми структурами России, которые могут быть заинтересованы в приобретении новых автоматов. В будущем, по его мнению, концерн начнет постепенно вооружать АК-12 Росгвардию, ФСБ, и другие силовые структуры. Но на данный момент рано говорить о массовом переходе на новое оружие.

Как писал сайт kp.ru, в декабре прошлого года концерн "Калашников" приступил к серийным поставкам новейшего автомата АК-12 для российской армии в рамках Гособоронзаказа-2019. 20 декабря ВС России получили первую партию АК-12 в количестве 2500 штук.