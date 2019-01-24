Украинцы вынуждены согреваться кирпичами из-за высоких тарифов ЖКХ

СЕГОДНЯ 07:29 2019-01-24T07:29:55+03:00

С января 2019 года стоимость отопления в стране увеличилась в среднем на 17%

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Многие украинцы больше не в состоянии оплачивать коммунальные услуги, в том числе отопление, а потому согреваются с помощью кирпичей, которые помещают на газовые плиты и нагревают. Об этом рассказал директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

"Я сам видел, как бедные люди обогреваются: на плите стоят кирпичи, газ горит круглосуточно, и эти кирпичи греют, практически, кухню и ближайшую комнату", — заявил эксперт во время интервью YouTube-каналу GolosTV UA.

По его словам, такая практика наблюдается не только в отдаленных городах и регионах страны, но и даже в столице. Только в ноябре за услуги ЖКХ не заплатили более половины жителей Украины.

Сергиенко считает, что в итоге люди просто перестанут платить, а предприятия обанкротятся, и тогда наступит настоящий коллапс. Те, у кого есть деньги, смогут установить газовые или электрические колонки, более же бедные слои населения продолжат согреваться с помощью плиты и кирпичей.

Сайт kp.ru писал о том, что с 1 ноября на Украине подняли стоимость газа на 23,5% - до 303 долларов за тысячу кубометров. Иначе Международный валютный фонд отказался бы предоставлять новый транш. Между тем, из-за повышения цен на газ для населения, увеличились и тарифы на отопление - в среднем на 17,1% с 1 января 2019 года.