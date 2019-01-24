Наводнения в Индонезии унесли жизни не менее 26 человек
Сильные наводнения обрушились на индонезийский остров Сулавеси. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали не менее 26 человек, еще 24 местных жителя все еще числятся пропавшими без вести.
Уровень воды в реках резко поднялся после того, как на протяжении нескольких суток, не переставая, шли сильные дожди. В результате вода в дамбе Били-Били вышла из берегов и разлилась по округе. Стоит отметить, что в 30 км от места разлива находится административный центр провинции города Макасара.
Как сообщает портал Detik со ссылкой на руководителя Агентства по предотвращению стихийных бедствий провинции Южный Сулавеси Сямсибара, из-за инцидента свои дома вынуждены были покинуть более 3,9 тысячи жителей острова.
Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее на юге Индонезии были зафиксированы также два землетрясения. Подземные толчки наблюдались у берегов острова Сумба. Их магнитуда составила 6 и 6,6 балла.