2019-01-24T08:49:09+03:00
Происшествия

Наводнения в Индонезии унесли жизни не менее 26 человек

Стихийное бедствие обрушилось на остров Сулавеси и вынудило 3,9 тыс. местных жителей покинуть свои дома
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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24 человека пропали без вести в результате сильных наводнений на острове Сулавеси24 человека пропали без вести в результате сильных наводнений на острове СулавесиФото: REUTERS
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Сильные наводнения обрушились на индонезийский остров Сулавеси. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали не менее 26 человек, еще 24 местных жителя все еще числятся пропавшими без вести.

Уровень воды в реках резко поднялся после того, как на протяжении нескольких суток, не переставая, шли сильные дожди. В результате вода в дамбе Били-Били вышла из берегов и разлилась по округе. Стоит отметить, что в 30 км от места разлива находится административный центр провинции города Макасара.

Как сообщает портал Detik со ссылкой на руководителя Агентства по предотвращению стихийных бедствий провинции Южный Сулавеси Сямсибара, из-за инцидента свои дома вынуждены были покинуть более 3,9 тысячи жителей острова.

Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее на юге Индонезии были зафиксированы также два землетрясения. Подземные толчки наблюдались у берегов острова Сумба. Их магнитуда составила 6 и 6,6 балла.

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