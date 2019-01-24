2019-01-24T09:10:25+03:00
Политика

Ким Чен Ын получил еще одно письмо от Трампа

В Белом доме уже подтвердили, что президент США действительно передал новое послание своему коллеге
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ким Чен Ын получил новое письмо от ТрампаКим Чен Ын получил новое письмо от ТрампаФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну новое письмо. Послание было передано лидеру республики, когда северокорейская делегация вернулась из Вашингтона.

Заведующий отделом единого фронта ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль лично вручил своему главе данный конверт.

Агентство ЦТАК уточнило, что Ким Чен Ын высоко оценил такой жест и внимание, уделенное Трампом организации их второй встречи на высшем уровне, которая состоится ближе к концу февраля. Лидер северокорейской республики также указал на то, что его американский коллега проявляет "необыкновенные желание и решимость" на пути к решению спорных вопросов, и выразил удовлетворение результатами состоявшихся накануне двусторонних переговоров.

Между тем, по данным ТАСС, в Белом доме также подтвердили факт отправки письма Ким Чен Ыну. Пресс-секретарь администрации президента Сара Сандерс заявила, что Трамп просто ответил на ранее полученное от своего коллеги послание.

Сайт kp.ru писал о том, что лидера США и КНДР обмениваются письмами на протяжении уже довольно долгого времени. Предложение проведения нового саммита также было изложено в одном из таких посланий.

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