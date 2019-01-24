2019-01-24T10:42:48+03:00
Происшествия

Россиянин разбился в Таиланде, упав с мотоцикла

Трагедия случилась на острове Самуи
Ася РОМАНЧУК
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Россиянин погиб в Таиланде во время отдыхаРоссиянин погиб в Таиланде во время отдыхаФото: Виталий ПАРУБОВ
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Российский турист погиб во время отдыха в Таиланде. Мужчина упал с мотоцикла и разбился. Трагедия случилась на острове Самуи.

Местные СМИ сообщают, что погибшему 35 лет и от прибыл на отдых из России. Зураб Джахуа отдыхал с друзьями и 24 января решил в одиночку поехать на вершину горы на арендованном мотоцикле. Вполне возможно, что мужчина не справился с управлением и упал.

В местной полиции отмечают, что россиянина нашли лежащим в канаве на одном из крутых участков пути. Он получил серьезную травму головы и скончался от этого.

Был ли на отдыхающем мотоциклетный шлем, не уточняется, сообщает сайт «Дни.ру».

Это вторая смерть российского туриста с начала года в данной стране. 3 января во время шторма "Пабук" утонул мужчина. 56-летний глава семейства увидел, как его 17-летнюю дочь, которая в тот момент занималась серфингом, начало засасывать течением. Отец поплыл на помощь девушке, но в результате сам оказался под волнами.

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