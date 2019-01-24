В полиции подтвердили сильный хлопок в негазифицированном доме в Москве

СЕГОДНЯ 10:52 2019-01-24T10:56:28+03:00

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В многоэтажном жилом доме №20 по улице Костромская в Москве выясняют причину сильного хлопка, прогремевшего в одной из квартир. Сообщение о ЧП поступило около 8 часов утра 24 января. В результате мощного хлопка в квартире на втором этаже вынесло окна, частично повреждена внутренняя отделка и мебель.

В пресс-службе столичной полиции подтвердили факт происшествия, отметив, что в причинах возникновения ЧП сейчас разбираются. Как известно, дом не газифицирован, соответственно версия бытового газа отпадает. Хозяин квартиры на момент ЧП был дома. Хозяин квартиры уверяет, что не знает, что произошло, поскольку в этот момент спал. Владелец не пострадал, дальнейшего возгорания не последовало, повреждений несущих конструкций нет, сообщают РИА Новости.

На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы, которые устанавливают обстоятельства дела.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что взрыв бытового газа произошел в городе Шахты Ростовской области. В результате рухнула часть жилого многоквартирного дома. Трагедия унесла жизни пятерых человек.