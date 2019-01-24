Представителя Google вызовут в Госдуму из-за неверного указания Крыма на карте
Представителю американской компании Google придется объясниться перед депутатами Государственной думы в связи с неверным указанием принадлежности российского полуострова Крым на картах. С соответствующим предложением в четверг выступил председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.
Он поручил комитету по безопасности пригласить представителя компании в здание Госдумы, чтобы тот выслушал позицию депутатов, а уже после можно было бы принимать какое-то решение.
"Если компания Google берет и отражает на своей карте Крым как территорию другой страны, а сегодня это территория России, то это нарушение Конституции, нарушение наших законов", - цитирует ТАСС Володина.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Совете Федерации предложили задуматься о введении штрафов за использование географических карт, на которых Крым или другие субъекты нашей страны не указаны как часть РФ.