2019-01-24T15:13:40+03:00
Политика

Макрон выразил солидарность оппозиции Венесуэлы

Президент Франции заявил о поддержке «восстановления демократии» в стране
Татьяна СЫКОВА
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Эммануил Макрон поддержал действия оппозиции.Эммануил Макрон поддержал действия оппозиции.Фото: REUTERS
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Вслед за тем, как США признали Хуана Гуаидо, объявившего себя временным президентом Венесуэлы, европейские лидеры также высказали свою позицию по поводу острого политического и социального конфликта в южноамериканском государстве. Вполне ожидаемо, что она оказалась в общем ключе с позицией США и Евросоюза.

По поводу событий в Венесуэле высказался президент Франции Эммануил Макрон. Он поприветствовал «мужество» протестующих венесуэльской оппозиции.

«Европа поддерживает восстановление демократии в Венесуэле», - приводит слова французского лидера агентство AFP.

В МИДе России тем временем решительно осуждают попытку создания двоевластия в Венесуэле. Российские дипломаты уверены, что США и Европа своими действиями толкают страну к кровопролитию и хаосу.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее с аналогичной позицией выступил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Напомним, что ранее американцы открыто заявили о непризнании Мадуро в качестве президента Венесуэлы и выразили поддержку оппозиции, затевающей госпереворот. Тогда глава республики поручил разорвать дипломатические отношения с США. В Вашингтоне от ответных шагов воздержались, но пообещали жестко реагировать на посягательства на своих дипломатов.

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