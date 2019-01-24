Москва предостерегла Вашингтон от военного вмешательства в дела Венесуэлы

СЕГОДНЯ 12:40 2019-01-24T13:19:17+03:00

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Воможное военное вмешательство Соединенных Штатов во внутренние дела Венесуэлы является катастрофическим сценарием. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Представитель российского внешнеполитического ведомства предостерег Вашингтон от подобного шага. "Мы считаем, что это было бы катастрофическим сценарием, который сотрясет основы той модели развития, который мы наблюдаем в регионе Латинской Америки", - заявил Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

Ранее сайт kp.ru сообщал о решении президента Венесуэлы Николаса Мадуро разорвать дипломатические отношения с Соединенными Штатами. По словам Мадуро, Вашингтон, поддерживающий оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, пытается организовать в стране государственный переворот. США, в свою очередь, от ответных шагов воздержались, но заявили, что будут жестко реагировать на любые посягательства на американских дипломатов, находящихся в стране.