Представители православных церквей не поедут на интронизацию главы "новой" УПЦ

СЕГОДНЯ 13:55 2019-01-24T13:55:10+03:00

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Представители православных церквей отказались от посещения интронизации Епифания Думенко - главы так называемой "новой" церкви Украины, которая была сформирована путем объединения раскольнических движений. Об этом сообщил замруководителя синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

По его словам, на данный момент приглашение раскольнической церкви принял лишь Контантинопольских патриархат.

"Ни одна из поместных православных церквей мира не признала новосозданную усилиями украинских политиков и Фанара церковь, не поздравила ее предстоятеля. Никто не собирается направлять своих представителей на предстоящую 3 февраля "интронизацию" ее так называемого предстоятеля", - сказал Балашов в ходе круглого стола.

Протоирей подчеркнул, что многие православные церкви, а также Ватикан, выражают "глубокую озабоченность" в связи с вторжением "политической стихии" в церковную жизнь и говорят о неприемлемости такого вмешательства, передает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее с похожей позицией выступили в Европарламенте. Также признавать созданную на Украине "церковь" отказались митрополит Варшавский и всей Польши Савва, Белорусская православная церковь и каноническая Украинская православная церковь.