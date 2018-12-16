2018-12-16T14:58:58+03:00
Политика

УПЦ отказалась признавать новую украинскую автокефальную церковь

Протоиерей Николай Данилевич указал на то, что данная раскольническая структура является "инородным телом"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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УПЦ отказалась признать созданную на Украине автокефальную церковьУПЦ отказалась признать созданную на Украине автокефальную церковьФото: REUTERS
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Каноническая Украинская православная церковь отказалась признавать религиозную структуру, созданную в субботу,15 декабря, по итогам "объединительного собора" в Киеве. Заместитель главы отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич указал на то, что объединение двух раскольнических течений привело лишь образованию одного "ПЦвУ", больше же ничего не изменилось

"Как бы ни старались раскол объявить Церковью, неканоническое каноническим - Тело Церкви Христовой не примет этого, потому что та структура, которая была создана вчера, была и есть инородным телом, которое Телом Церкви отторгается и не принимается", - написал протоиерей у себя на странице в Facebook.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент Украины Петр Порошенко объявил о создании так называемой Украинской поместной православной автокефальной церкви. Ее предстоятелем стал раскольник из Киевского патриархата митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), который считается одним из ближайших соратников Филарета.

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