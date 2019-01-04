Польская православная церковь отказалась признавать созданную на Украине «новую» УПЦ

4 Янв. 2019 2019-01-04T07:28:01+03:00

Митрополит Варшавский и всей Польши написал об этом в послании Константинопольскому патриарху Варфоломею

Изменить размер текста: A A

Польская православная церковь, как и Белорусская, не намерена признавать созданную недавно на Украине религиозную раскольническую организацию – православной церковью.

Об этом митрополит Варшавский и всей Польши Савва написал Константинопольскому патриарху Варфоломею, отметив, что проведенный в Киеве так называемый «объединительный собор» не решил проблему раскола, а только еще больше её усложнил.

По мнению предстоятеля Польской церкви, этот «собор» привнес в жизнь православного общества «много болезненных явлений – не только церковных, но и социально-политических». В своем послании Варфоломею Савва также напомнил, что «автокефалия, согласно убеждениям поместных православных церквей, предоставляется только по представлению Матери-Церкви после консультаций со всеми предстоятелями».

Кроме того, митрополит Варшавский заявил, что не считает Епифания Думенко пастырем и «митрополитом». По его мнению, поставленный во главе новоявленного религиозного образования Думенко – «в действительности светский человек», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, религиозная структура была создана в Киеве 15 декабря по итогам «объединительного собора». Ее возглавил Епифаний Думенко.

К слову, ранее представители «новой украинской церкви» пытались заказать у московских ювелиров точную копию посоха первого митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра. Но получили отказ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Участники лжесобора и Иуды будут стерты из памяти»: РПЦ ответила на создание на Украине новой церкви

15 декабря предстоятелем так называемой единой поместной церкви – митрополитом Киевским и всея Украины – был избран раскольник из «Киевского патриархата» митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Ему всего 39 лет. Он считается одним из ближайших соратников Филарета (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Украинскую церковь насильно переименовывают

Депутаты Верховной Рады приняли закон, по которому решено насильно переименовать Украинскую православную церковь (УПЦ) так, чтобы была указана ее «принадлежность России» (подробности).