2019-01-04T07:28:01+03:00
Политика

Польская православная церковь отказалась признавать созданную на Украине «новую» УПЦ

Митрополит Варшавский и всей Польши написал об этом в послании Константинопольскому патриарху Варфоломею
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Украины Петр Порошенко и митрополит Епифаний (Думенко)Президент Украины Петр Порошенко и митрополит Епифаний (Думенко)Фото: REUTERS
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Польская православная церковь, как и Белорусская, не намерена признавать созданную недавно на Украине религиозную раскольническую организацию – православной церковью.

Об этом митрополит Варшавский и всей Польши Савва написал Константинопольскому патриарху Варфоломею, отметив, что проведенный в Киеве так называемый «объединительный собор» не решил проблему раскола, а только еще больше её усложнил.

По мнению предстоятеля Польской церкви, этот «собор» привнес в жизнь православного общества «много болезненных явлений – не только церковных, но и социально-политических». В своем послании Варфоломею Савва также напомнил, что «автокефалия, согласно убеждениям поместных православных церквей, предоставляется только по представлению Матери-Церкви после консультаций со всеми предстоятелями».

Кроме того, митрополит Варшавский заявил, что не считает Епифания Думенко пастырем и «митрополитом». По его мнению, поставленный во главе новоявленного религиозного образования Думенко – «в действительности светский человек», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, религиозная структура была создана в Киеве 15 декабря по итогам «объединительного собора». Ее возглавил Епифаний Думенко.

К слову, ранее представители «новой украинской церкви» пытались заказать у московских ювелиров точную копию посоха первого митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра. Но получили отказ.

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15 декабря предстоятелем так называемой единой поместной церкви – митрополитом Киевским и всея Украины – был избран раскольник из «Киевского патриархата» митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Ему всего 39 лет. Он считается одним из ближайших соратников Филарета (подробности).

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