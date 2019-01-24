2019-01-24T15:15:41+03:00
Политика

Порошенко высмеяли в сети за «пиджак в труселях»

Интернет-пользователи обратили внимание на неопрятный внешний вид президента Украины во время его визита в Израиль
Дарья ИВАШКИНА
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На снимке, опубликованном на официальном сайте украинского лидера, видно, что пиджак Порошенко неряшливо заправлен в брюкиНа снимке, опубликованном на официальном сайте украинского лидера, видно, что пиджак Порошенко неряшливо заправлен в брюки
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Президента Украины Петра Порошенко вновь высмеяли в сети. На этот раз недоумение вызвала фотография, сделанная во время встречи главы незалежной со спикером израильского парламента (Кнессета) Юлием Эдельштейном в Иерусалиме.

На снимке, опубликованном на официальном сайте украинского лидера, видно, что пиджак Порошенко неряшливо заправлен в брюки. На это обратила внимание украинский блогер и общественный деятель Татьяна Монтян. Причем больше всего Монтян удивилась тому, как пресс-служба политика одобрила и пропустила это фото на президентский сайт. «Зачем он заправил пиджак в труселя?! Хотя это не главный вопрос. Главное - это каким образом эта фоточка попала на сайт», - написала блогер в соцсетях.

Остальные юзеры тоже не остались в стороне. «Парижская неделя моды объявляется открытой», - иронично заметил один из пользователей Twitter. «Сзади не тянется туалетная бумага, и то хорошо!» - добавил другой.

Кстати, стоит отметить, что в сети уже не раз поднимали на смех украинского лидера. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, недавно Порошенко высмеяли из-за фото с деревенскими детьми: интернет-пользователей поразил контраст между политиком в дорогом пальто и школьниками с самодельными клюшками из лопат и палок.

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