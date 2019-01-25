2019-01-25T00:11:43+03:00
Политика

Мадуро закроет в Венесуэле все посольства и консульства США

Президент подчеркнул, что не собирается покидать свой пост
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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В Венесуэле будет полностью закрыты все учреждения дипломатической миссии Соединенных Штатов. Об этом сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

"Я решил закрыть посольство и все венесуэльские консульства в США", - заявил Мадуро во время выступления в Верховном суде.

Глава государства, что не собирается оставлять свой пост, пока не исполнит свой долг перед страной. Он осудил решение главы Национальной ассамблеи, оппозиционера Хуана Гуайдо провозгласить себя временным президентом, назвав этот шаг экстремистским.

"Этот шаг принесет больше вреда оппозиции, чем кому-либо в стране, - уверен Мадуро. - Я никогда не откажусь от обязательств перед родиной, я никогда этого не сделаю", - цитирует его слова ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства. США сразу же поддержали самопровозглашение оппозиционера и призвали Мадуро пердать власть в стране в его руки.

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