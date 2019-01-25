До символической полуночи Судного дня остается две минуты

СЕГОДНЯ 03:50 2019-01-25T03:50:58+03:00

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Большая стрелка символических часов Судного дня по-прежнему показывает без двух минут полночь. Об этом говорится в научном журнале "Бюллетень ученых-атомщиков".

"Нынешняя ситуация в области международной безопасности, которую мы называем "новой аномалией", продлилась уже более двух лет. Это состояние, столь же тревожное, как и самые опасные времена холодной войны, состояние, которое характеризуется непредсказуемой и изменчивой географией кипящих споров, которые увеличивают вероятность возникновения крупного военного конфликта", - говорится в пояснении на сайте "Бюллетеня".

Ученые подчеркнули, что нынешнее аномальное состояние слишком опасно и изменчиво, чтобы воспринимать его, как стабильное состояние ситуации в мире. В связи с этим, а также с "расширением использования информационной войны для подрыва демократии во всем мире", усилением риска ядерных, климатических и других угроз, было решено оставить положение стрелок на часах без изменений.

Решение переместить или оставить на месте минутную стрелку часов Судного дня каждый год принимает Совет по науке и безопасности Бюллетеня по согласованию с Советом спонсоров, в состав которого входят 15 нобелевских лауреатов.

Как сообщал сайт kp.ru, в прошлом году стрелки часов Судного дня перевели вперед на 30 секунд.