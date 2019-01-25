2019-01-25T06:38:41+03:00
Политика

CNN: Белый дом готовит заявление Трампа о введении ЧП в США

Президент получит средства на строительство стены на границе с Мексикой в обход Конгресса
Юлия ДИВЕЕВА
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В Белом доме готовы ввести режим ЧП в СШАВ Белом доме готовы ввести режим ЧП в СШАФото: REUTERS
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Белый дом подготовил проект официального заявления президента Дональда Трампа о введении режима чрезвычайной ситуации на государственной американо-мексиканской границе. После введения ЧП будет выделено 7 млрд долларов на строительство стены между США и Мексикой.

По данным телекомпании CNN, проект заявления главы государства в последний раз редактировался на прошлой неделе. Один из вариантов финансирования стены предлагает использовать аванс министерства финансов в размере 681 млн долларов, ассигнования по строительной линии министерства обороны на 3,6 млрд долларов, еще три миллиарда долларов взять из фонда инженерных работ Пентагона и 200 млн долларов из бюджета министерства внутренней безопасности.

Ранее Трамп предупреждал, что пока Конгресс и Белый дом будут пытаться добиться компромисса по вопросу завершения "шатдауна", он воспользуется своими полномочиями и прикажет построить стену на границе с Мексикой. Администрация США нашла способ получить необходимые средства в обход Конгресса.

Ранее сайт kp.ru писал, что в четверг вечером в Сенате Конгресса США прошло голосование по предложению Трампа о выходе из бюджетного кризиса. Инициатива президента не набрала необходимые 60 голосов и была отклонена сенаторами.

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