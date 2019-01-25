2019-01-25T07:29:40+03:00
Звезды

Мексиканскому актеру, номинированному на «Оскар» трижды отказали в визе в США

Хорхе Антонио Герреро, снявшийся в фильме «Роме», вряд ли сможет попасть на церемонию награждения Киноакадемии США
Ася РОМАНЧУК
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Церемония награждения победителей на премию "Оскар" пройдет в США 24 февраляЦеремония награждения победителей на премию "Оскар" пройдет в США 24 февраляФото: REUTERS
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Престижную премию Киноакадемии США будут вручать 24 февраля. Сейчас идет подготовка: организаторы оповещают номинантов, рассылают приглашения.

Мексиканский актер Хорхе Антонио Герреро, сыгравший в «Роме» Альфонсо Куарона и получившему 10 номинаций на премию «Оскар», вряд ли сможет попасть на торжественную церемонию.

Дело в том, что консульство США отказывает ему в визе для въезда в страну. Это происходит уже в третий раз, сообщило издание Excelsior.

Хорхе Антонио Герреро исполнил в фильме роль Фермина и был номинирован на получение почетной награды. Мероприятие пройдет 24 февраля в США. Церемония станет 91-й по счету. Торжественное мероприятие проведет комедийный актер Кевин Харт, который снимался в нескольких частях пародийной франшизы «Очень страшное кино», а также в таких фильмах, как «Полтора шпиона» и «Джуманджи: Зов джунглей».

- Каждый раз в консульстве США находят причины для отказа в визе. В Последний раз я представил письмо от продюсеров фильма о его приглашении в страну в качестве гостя на церемонию "Оскар". Попытался передать его консулу, но она схватила бумагу и буквально вытолкнула мой паспорт обратно, - сетует актер.

Во время второго собеседования консульские работники отказали по причине того, что Хорхе Антонио Герреро едет в США, чтобы найти работу.

Факт, что черно-белый фильм "Рома" претендует на победу в 10 номинациях дипломатических работников не убедил.

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