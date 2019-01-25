После ЧМ-2018 в России осталось более пяти тысяч иностранцев

СЕГОДНЯ 13:29 2019-01-25T13:29:07+03:00

Более 5,5 тысяч футбольных фанатов до сих пор находятся в России Фото: Роман ГОЛОВАНОВ

Все они прибыли в страну по паспорту болельщика, но решили немного задержаться в стране

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Чемпионат мира по футболу, который проводился в России в 2018 году уже давно отгремел, но оказывается не для всех. Посмотреть футбольное событие приехали в страну 650 тысяч иностранцев и видимо необъятные просторы нашей страны так впечатлили гостей, что несколько тысяч из них решили остаться погостить еще.

В Миграционной службе подсчитывают цифры: в конце 2018-го по бескрайним просторам России перемещались более 12 тысяч футбольных фанатов, которые не желают пока покидать РФ.

- В основном все они были законопослушны и своевременно покинули страну. На 31 декабря прошлого года граждан, которые остались здесь и до сих пор не выехали, было чуть более 12 тысяч человек, - цитирует ТАСС замруководителя миграционного управления МВД РФ Андрея Каюшкина.

После праздника половина все же решила отправиться домой, все ж праздник семейный. Вторая половина – 5,5 тысяч человек – до сих пребывают в стране.

Туристов активно отслеживают и потихоньку выдворяют на Родину. За футболистов взялись в МВД и ФСБ. Планируют, что удастся всех отправить по домам к 30 марта. Известно, что среди фанатов около 80 граждан Швейцарии.

Ранее сообщалось, что около 80 африканцев прилетели в Россию под видом футбольных фанатов. Но их целью в Москве был не чемпионат мира по футболу, а устройство на работу.