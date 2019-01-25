Кабмин выступает за введение в России регистрации электронных устройств по IMEI, но бесплатной

СЕГОДНЯ 15:29 2019-01-25T15:29:05+03:00

Правительство России выступает за введение в нашей стране обязательной регистрации всех мобильных устройств с выходом в Интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI), однако не поддерживает взимание платы за это Фото: Влад КОМЯКОВ

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Правительство России выступает за введение в нашей стране обязательной регистрации всех мобильных устройств с выходом в Интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI), однако не поддерживает взимание платы за это. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов.

"Мы сейчас это обсуждали с министром [цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константином Носковым], мы не поддерживаем идею платности, мы поддерживаем идею регистрации. Сама идея правильная, потому что это позволит бороться и с хищениями, дать новый уровень национальной безопасности", - приводит ТАСС слова Акимова. Вице-премьер подчеркнул, что с введением нового закона "не будет смысла воровать мобильные телефоны".

Законопроект об обязательной регистрации смартфонов по IMEI был подготовлен членами Совета Федерации в декабре прошлого года. Он предполагает внесение всех IMEI-номеров продаваемых в России телефонов в единый реестр: в случае отсутствия номера устройства в базе данных оно будет блокироваться.