Прах правозащитницы Алексеевой будет захоронен в Вашингтоне в апреле

СЕГОДНЯ 15:58 2019-01-25T15:58:08+03:00

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Прах российской правозащитницы Людмилы Алексеевой, которая скончалась 8 декабря прошлого года на 92-м году жизни, будет захоронен на кладбище Рок-Крик в Вашингтоне. Дата погребения назначена на 6 апреля. Об этом сообщил настоятель вашингтонского собора святого Иоанна Предтечи Русской православной церкви заграницей протоиерей Виктор (Потапов).

Соответствующую информацию ему передал сын правозащитницы Михаил Алексеев во время телефонного разговора, состоявшегося на прошлой неделе.

"Мы договорились, что захоронение мы проведем 6 апреля. Чин [погребения] состоится на кладбище Рок-Крик, но не на нашем церковном участке, а рядом", - цитирует ТАСС отца Виктора.

Сайт kp.ru писал о том, что кремация тела Людмилы Алексеевой состоялась в конце 2018 года на Троекуровском кладбище. Перед этим была проведена торжественная церемония прощания, которую посетили глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров и сам президент России Владимир Путин.

Прах правозащитницы было решено разместить на семейном захоронении в Вашингтоне, где уже покоятся второй муж Алексеевой - математик Николай Вильямс, ее мать и один из сыновей.

Напомним, что правозащитница эмигрировала из СССР в США в 1977 году, опасаясь ареста за "антисоветскую деятельность" - несколькими месяцами ранее она приняла участие в создании Московской Хельсинкской группы. Возвращение на родину состоялось только в 1993 году.