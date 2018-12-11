2018-12-11T12:57:00+03:00
Политика

Путин приехал на церемонию прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой

Глава Московской Хельсинкской группы скончалась 8 декабря на 92-м году жизни [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир Путин приехал на церемонию прощания с правозащитницей Людмилой АлексеевойПрезидент РФ Владимир Путин приехал на церемонию прощания с правозащитницей Людмилой АлексеевойФото: кадр с видео
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Во вторник, 11 декабря, президент РФ Владимир Путин приехал в Центральный дом журналиста (ЦДЖ), расположенный на Никитском бульваре в Москве, чтобы проститься с правозащитницей Людмилой Алексеевой, которая скончалась в минувшую субботу, 8 декабря, на 92-м году жизни. Именно в ЦДЖ проходит церемония прощания с главой Московской Хельсинкской группы.

Глава нашего государства возложил цветы к гробу легендарной правозащитницы и сел в зал, рядом с близкими покойной.

Владимир Путин приехал на церемонию прощания с Людмилой Алексеевой.

Как ожидается, после 13:00 мск, когда должна завершиться церемония прощания, Людмилу Алексееву кремируют на Троекуровском кладбище и захоронят ее прах в семейной могиле.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Людмила Алексеева скончалась 8 декабря в возрасте 91 года. Причиной смерти известной российской правозащитницы стала сердечная недостаточность.

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