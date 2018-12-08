Умерла Людмила Алексеева

В Москве в возрасте 91 года умерла старейшая советская и российская правозащитница Людмила Алексеева. Как-то тихо и совершенно неожиданно. Всего 5 дней назад, 3-го декабря она вновь вошла в Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, из которого вышла в июне 2012-го ввиду несогласия с процедурой его формирования. В частности, ее не устраивало интернет-голосование.

Она всегда была такой, что не шла ни на какие соглашения, если ей что-то принципиально не нравилось. И в советское время, и в наши дни. Не понравилось, что Каспаров не реагировал на ее критику, и она вышла из Всероссийского гражданского конгресса, бросив Каспарова в 2008-м. Разошлась во взглядах с Эдуардом Лимоновым по поводу тактики проведения мероприятий «Стратегии-31» - ушла и оттуда. Идеи и принципиальная позиция были для нее, похоже, более ценностны, чем тактические союзы и сами по себе союзники. После того, как она летом прошлого года приняла в гостях у себя на свое 90-летие Владимира Путина, на нее ополчилась значительная часть соратников из либерального лагеря, но и они не смогли ее поколебать. Делала, что считала нужным. Защищала, клеймила, обвиняла, предлагала, не оглядываясь на авторитеты. Потому что сама была крупнейшим авторитетом в том, что называют правозащитным движением. И не в российском масштабе, а в мировом. И чтобы признать ее статус и авторитет вовсе не обязательно быть ее поклонником.

Она не терпела ложь, и сама не лгала и не изворачивалась. Призналась честно в том, что Московская Хельсинкская группа работает на гранты от американских фондов? Да. Просто не считала, что это что-то зазорное. Что это надо скрывать, раз деньги, по ее понятиям, шли на благое дело. Публично заявила, что не будет отказываться от американского гражданства? Да. Все открыто, честно. Это вас не устраивает, а не ее. Значит, это не ее проблемы.

Я Людмилу Михайловну, можно сказать, почти и не знал. Пару раз видел, да один раз спорил с ней в передаче «Радиорубка» на радио «Комсомольская правда» по теме целесообразности возвращения смертной казни. Думаю, не стоит пояснять, какой позиции она придерживалась. Было это несколько лет назад. Алексеевой уже тогда ходьба давалась с большим трудом, и помощь она приняла естественно и без всякой жеманности. Помню, что удивился, какая она маленькая, сухонькая и легкая, когда вел ее под руку. Но эта была, наверное, самая интеллигентная «Радиорубка», в которой я принимал участие. Перебивать ее было просто невозможно для меня из уважения к ее возрасту и к тому, что в таком возрасте она сохранила и четкость мысли, и потрясающую логику изложения своих мыслей. Меня она тоже не перебивала, и до того, как она начинала говорить, ее несогласие было видно лишь по тому, как она сжимала кисть в сухонький кулачок. А по завершению эфира я опять вел ее по коридору и удивлялся теперь уже тому, сколько внутренней твердости и несгибаемости в ее хрупком теле.

При этом, еще раз подчеркну, позиции наши практически по всем вопросам, были абсолютно противоположными. Да, она не поддержала воссоединение с Крымом, требовала прекратить поддержку ДНР и ЛНР, но такой была ее позиция, которая никогда не сопровождалась личными оскорблениями и какими-то интригами или подлостями на человеческом уровне. И ее противники отвечали ей также уважением, что неудивительно.

Как рассказал глава СПЧ Михаил Федотов, Людмила Михайловна до последних дней оставалась деятельной и активной. Еще за два дня до смерти она отдавала распоряжения своим помощницам, раздавая поручения, что они должны седлать в ближайшее время. Как отметил Федотов, «дух ее всегда был гораздо крепче тела и гораздо сильнее любых болезней».

И если там, за жизненным горизонтом, что-то существует, кроме небытия, то лично я не сомневаюсь, что где бы она ни оказалась, первое, чем она там займется, так это защитой прав других душ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Путин выразил соболезнования родным и близким Людмилы Алексеевой

Президент России Владимир Путин выразил искренние соболезнования родным и близким известной правозащитницы Людмилы Алексеевой, умершей 8 декабря. (подробности)