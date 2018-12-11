Людмилу Алексееву похоронят в США рядом с могилой мужа

Российская правозащитница Людмила Алексеева будет похоронена в столице США - Вашингтоне. Об этом стало известно сегодня во время церемонии прощания с Алексеевой в Москве.

На Троекуровском кладбище пройдет кремация тела Людмилы Алексеевой, после чего родственники перевезут урну с прахом в Вашингтон, где она будет размещена на семейном захоронении. Там же покоятся второй муж Алексеевой - математик Николай Вильямс, ее мать и один из сыновей.

Людмила Алексеева вместе со своей семьей эмигрировала из СССР в Америку 1977 году, опасаясь ареста за «антисоветскую деятельность». Несколькими месяцами ранее она приняла участие в создании правозащитной Московской Хельсинкской группы. Вернулась Людмила Михайловна на родину в 1993 году.

8 декабря 2018 года Алексеева скончалась на 92-м году жизни. Церемонию прощания с ней посетил Владимир Путин.

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