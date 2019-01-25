2019-01-25T19:36:44+03:00
В мире

Мексика готова помочь найти мирный выход из кризиса в Венесуэле

Ранее Николас Мадуро заявил, что согласен с предложением мексиканских и уругвайских лидеров начать диалог с оппозицией
Елена Гильманова
Поделиться:
Власти Венесуэлы согласились с предложением лидеров Мексики и Уругвая о начале диалога с оппозицией.Власти Венесуэлы согласились с предложением лидеров Мексики и Уругвая о начале диалога с оппозицией.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

На пресс-конференции в пятницу, 25 января, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадо заявил, что его страна готова выступить посредником в достижении договоренностей между официальными властями Венесуэлы и оппозицией. При условии, конечно, если стороны на это согласятся.

"Наша страна уже делала это в других ситуациях… Мы могли бы снова это сделать, если бы выступили в качестве посредников, примирителей для того, чтобы найти мирный выход из ситуации, а не с применением силы", - сказал президент.

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что согласен с предложением лидеров Мексики и Уругвая о начале диалога с оппозицией для преодоления кризиса в стране.

25 января Россия также выступила с готовностью стать посредником в вопросе налаживания отношений между официальными властями и оппозиционными силами. Такое заявление сделал директор Латиноамериканского департамента министерства иностранных дел РФ Александр Щетинин. Ранее сайт kp.ru писал о том, что сам Каракас пока не просил у Москвы какой-либо военной или финансовой помощи.

Напомним, что в среду, 23 января, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо на фоне многотысячных митингов объявил себя временным президентом. Помимо США, статус оппозиционного лидера в качестве временного главы государства признали Канада, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу.

МИД России решительно осудил попытки привести к присяге Гуайдо.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фадеев призвал Чубайса извиниться перед Захаровой за оскорбление
Здание автобазы в Москве дало трещину из-за прорыва грунтовых вод
США попросили Финляндию выдать им задержанную в Хельсинки россиянку
Правительство закрыло вопрос о введении соцнормы на электричество
Госдеп США призвал американцев покинуть Венесуэлу
Anonymous опубликовали новые материалы противодействующего России британского проекта
Глава ВТБ Андрей Костин ответил на вопрос, является ли он «банкиром Путина»
Более 500 человек эвакуированы из поезда в Германии из-за угрозы взрыва
Тимошенко официально стала кандидатом в президенты Украины
Врач проткнул пенсионеру пищевод во время гастроскопии
Цифровое будущее начинается со школьной скамьи: старшеклассники разработали 16 полезных мобильных приложений
В МИД РФ разочарованы планами США по ведению боевых действий в космосе
Испания собирается признать Гуаидо временным президентом Венесуэлы
Аллигаторы вмерзли в лед из-за сильных холодов в США
МИД РФ вводит новые ставки на российские визы для иностранцев
Валуев ответил на просьбу защитить Скабееву от украинских депутатов
Экс-генерального директора "Трансаэро" обвинили в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями
Украинские СМИ назвали дату выдвижения Порошенко в президенты
Лидер Косово хочет “наладить связь” с Путиным
Суд избрал меру пресечения для начальника полиции Чехова
Парламент Греции одобрил соглашение Афин и Скопье о переименовании Македонии
Россия готова стать посредником между властями Венесуэлы и оппозицией
«Единоросы» не поддержали идею о платной регистрации мобильных телефонов
Столтенберг рассказал, как поступит НАТО в случае разрыва ДРСМД
Эксперт о законе про регистрацию гаджетов: "Это новые нагрузки на частный бизнес"
Эрдоган заявил, что Турция создаст буферную зону в Сирии в ближайшее время
В Госдуме ответили на сообщения о долге России перед Советом Европы