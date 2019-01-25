Мексика готова помочь найти мирный выход из кризиса в Венесуэле

СЕГОДНЯ 19:36 2019-01-25T19:36:44+03:00

Власти Венесуэлы согласились с предложением лидеров Мексики и Уругвая о начале диалога с оппозицией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее Николас Мадуро заявил, что согласен с предложением мексиканских и уругвайских лидеров начать диалог с оппозицией

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На пресс-конференции в пятницу, 25 января, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадо заявил, что его страна готова выступить посредником в достижении договоренностей между официальными властями Венесуэлы и оппозицией. При условии, конечно, если стороны на это согласятся.

"Наша страна уже делала это в других ситуациях… Мы могли бы снова это сделать, если бы выступили в качестве посредников, примирителей для того, чтобы найти мирный выход из ситуации, а не с применением силы", - сказал президент.

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что согласен с предложением лидеров Мексики и Уругвая о начале диалога с оппозицией для преодоления кризиса в стране.

25 января Россия также выступила с готовностью стать посредником в вопросе налаживания отношений между официальными властями и оппозиционными силами. Такое заявление сделал директор Латиноамериканского департамента министерства иностранных дел РФ Александр Щетинин. Ранее сайт kp.ru писал о том, что сам Каракас пока не просил у Москвы какой-либо военной или финансовой помощи.

Напомним, что в среду, 23 января, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо на фоне многотысячных митингов объявил себя временным президентом. Помимо США, статус оппозиционного лидера в качестве временного главы государства признали Канада, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу.

МИД России решительно осудил попытки привести к присяге Гуайдо.