2019-01-25T21:18:00+03:00
Происшествия

В Италии столкнулись вертолет и самолет: погибли пять человек

Также на месте инцидента обнаружили двоих пострадавших - их уже доставили в больницу [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Италии вертолет столкнулся с самолетом. Фото: @cnsas_officialВ Италии вертолет столкнулся с самолетом. Фото: @cnsas_officialФото: twitter.com
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В горах Италии столкнулись вертолет AS350 и туристический легкомоторный самолет Jodel D. В результате авиакатастрофы погибли не менее пяти человек, еще двое получили ранения.

Инцидент произошел в воздухе в регионе Валле-д'Аоста. После столкновения оба летательных аппарата рухнули на ледник в районе горы Теста-дель-Рютор. На место крушения уже прибыли сотрудники экстренных служб c оборудованием для резки металла.

Им удалось найти живыми двоих человек. Пострадавших эвакуировали с горы на вертолете для последующего оказания медицинской помощи. Об их состоянии не сообщается.

В Италии вертолет столкнулся с самолетом .

Между тем, согласно данным телеканала Rai News 24, разбившийся вертолет принадлежал частной компании, организующей горнолыжные спуски с большой высоты. Что именно стало причиной его столкновения с самолетов пока неизвестно. На место выдвинулась следственно-оперативная группа, которая займется расследованием происшествия.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале января еще одно крушение вертолета произошло в Бразилии. Летательный аппарат вынужден был совершить экстренную посадку из-за поломки, однако пилот потерял управление и направил машину на оживленную улицу. Погиб случайный прохожий.

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