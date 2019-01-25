2019-01-25T21:38:20+03:00
Наука

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-09» затопили в Тихом океане

Аппарат находился в составе МКС более полугода - с 10 июля 2018 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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«Прогресс МС-09» затопили в Тихом океане. Фото: Роскосмос«Прогресс МС-09» затопили в Тихом океане. Фото: РоскосмосФото: Twitter.com
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Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" был отстыкован от Международной космической станции и затоплен в несудоходном районе Тихого океана. Об этом сообщили в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения.

Отстыковка корабля от станции произошла в эту пятницу, 25 января, в 15:55 мск, после чего он был сведен с орбиты.

"Падение несгораемых элементов конструкции корабля произошло в 19:50 мск в заданном районе несудоходной части Тихого океана", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Роскосмоса в Twitter.

Дата запуска корабля-грузовика "Прогресса МС-11", который должен будет заменить своего предшественника, пока не определена. Согласно данным ТАСС, госкорпорация пока не утвердила график полетов на МКС на 2019 год.

Напомним, что "Прогресс МС-09" находился в составе МКС с 10 июля прошлого года. Сайт kp.ru писал, что тогда сближение корабля с МКС впервые в истории космических полётов проходило по короткой двухвитковой схеме. Время в полете составило всего 3 часа 40 минут.

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