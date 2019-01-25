Мадуро заявил, что готов встретиться с лидером оппозиции в любое время

СЕГОДНЯ 22:08 2019-01-25T22:08:46+03:00

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов встретиться со спикером парламента страны и по совместительству лидером оппозиции Хуаном Гуаидо в любое время и на любых условиях. По словам главы государства, каналы для ведения диалога с оппонентами у официального Каракаса имеются.

"Сегодня, завтра и всегда — я буду готов идти <…> Если мне нужно будет отправиться на пик Гумбольдта в три часа ночи для того, чтобы поговорить с этим парнем, я это сделаю, <...> если надо будет прийти голым — я приду, я готов к диалогу", — сказал Мадуро в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на его странице в Twitter.

При этом он подчеркнул, что у него нет никаких причин для того, чтобы отказываться от поста президента Боливарианской Республики.

Стоит отметить, что ситуация в Венесуэле обострилась как раз после того, как Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. Он принес клятву перед тысячами своих сторонников и был признан целым рядом стран, таких как США и Канада, передает сайт kp.ru.