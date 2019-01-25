2019-01-25T22:08:46+03:00
Политика

Мадуро заявил, что готов встретиться с лидером оппозиции в любое время

У официального Караса имеются надежные каналы для связи с оппонентами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов встретиться со спикером парламента страны и по совместительству лидером оппозиции Хуаном Гуаидо в любое время и на любых условиях. По словам главы государства, каналы для ведения диалога с оппонентами у официального Каракаса имеются.

"Сегодня, завтра и всегда — я буду готов идти <…> Если мне нужно будет отправиться на пик Гумбольдта в три часа ночи для того, чтобы поговорить с этим парнем, я это сделаю, <...> если надо будет прийти голым — я приду, я готов к диалогу", — сказал Мадуро в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на его странице в Twitter.

При этом он подчеркнул, что у него нет никаких причин для того, чтобы отказываться от поста президента Боливарианской Республики.

Стоит отметить, что ситуация в Венесуэле обострилась как раз после того, как Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. Он принес клятву перед тысячами своих сторонников и был признан целым рядом стран, таких как США и Канада, передает сайт kp.ru.

Мадуро разорвал дипломатические отношения c США.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главную премию «Золотой орел» получил фильм «Война Анны»
Мадуро заявил, что Россия и Венесуэла продолжат сотрудничать
Посол РФ в Каракасе заявил об отсутствии "российских ЧВК" в Венесуэле
Трамп временно возобновил работу федерального правительства
Елизавета II рекомендовала обратиться к "проверенным рецептам" в вопросе Brexit
ФАС доработает законопроект о предустановке российских приложений
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-09» затопили в Тихом океане
Мадуро не намерен разрывать социальные и экономические связи с США
В Италии столкнулись вертолет и самолет: погибли пять человек
Новым директором ЦНИИмаш стал Сергей Коблов
Фадеев призвал Чубайса извиниться перед Захаровой за оскорбление
Здание автобазы в Москве дало трещину из-за прорыва грунтовых вод
США попросили Финляндию выдать им задержанную в Хельсинки россиянку
Мексика готова помочь найти мирный выход из кризиса в Венесуэле
Правительство закрыло вопрос о введении соцнормы на электричество
Госдеп США призвал американцев покинуть Венесуэлу
Anonymous опубликовали новые материалы противодействующего России британского проекта
Глава ВТБ Андрей Костин ответил на вопрос, является ли он «банкиром Путина»